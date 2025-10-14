نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية ترد على جدل كليب «من كان يا مكان» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ضوء ما أُثير مؤخرًا من تساؤلات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عدد من أبناء وأقارب فنانين كبار، بشأن ظهور أو عدم ظهور صور بعض الرموز الفنية الراحلة في كليب أغنية من كان يا مكان التي قُدمت خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي،

نقابة المهن التمثيلية ترد على الجدل حول كليب «من كان يا مكان»

تؤكد نقابة المهن التمثيلية على ما يلي:

أولًا: الأغنية عمل رمزي فني تعبيري لا يحمل صفة التوثيق أو الحصر، وهي بمثابة تحية رمزية للفن المصري ورواده في وجدان الأجيال، وليست عملًا وثائقيًا أو تسجيليًا يهدف إلى استعراض كل الرموز.

ثانيًا: تتقدم النقابة بخالص الشكر والتقدير للفنان النجم تامر حسني الذي قدّم الأغنية بكل حب وصدق ودون أي مقابل مادي، تعبيرًا عن دعمه للفن والمسرح المصري وأعضائه، مؤكدة أن تامر لم يكن طرفًا في اختيار الأسماء أو الصور التي ظهرت بالكليب، إذ أن هناك جهة إنتاجية وشاعرًا كاتبًا للأغنية توليا مسؤولية المحتوى الفني والتنفيذي.

ثالثًا: تُقدّر النقابة مشاعر كل أبناء الفنانين الذين شعروا بالحزن لعدم إدراج صور ذويهم في الكليب، وتؤكد أن كافة رموز الفن المصري باقية في ذاكرة النقابة وضمير الفن المصري دون استثناء، وأن الاختيار جاء وفق اعتبارات فنية ورمزية بحتة نظرًا لقِصر مدة الأغنية التي لا تتجاوز دقيقتين.

رابعًا: تُعلن النقابة أن نسخة جديدة من الأغنية سيتم تسليمها للتلفزيون المصري قريبًا، تتضمن مشاهد إضافية تُبرز عددًا أكبر من رموز الفن المصري الراحلين، على قدر الإمكان، في محاولة لتوسيع مساحة التقدير والوفاء لكل الأجيال التي أسهمت في بناء الحركة الفنية في مصر.

وفي الختام، تؤكد نقابة المهن التمثيلية أنها بيت لكل الفنانين وأبنائهم، وأن رسالتها الفنية والإنسانية قائمة على الاعتراف والوفاء لكل من خدم الفن المصري العظيم، دون تفرقة أو نسيان.