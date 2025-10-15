20 أكتوبر...سامو زين يستعد لطرح أغنيته الجديدة "I love you moot "

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان سامو زين لطرح أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققه المبني ألبوم "باب وخبط" ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم 20 أكتوبر عبر جميع منصات الإستماع وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

منشور سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أنه طرح مؤخرًا الفنان سامو زين فيديو كليب أحدث أغنياته "سما صافية" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي تعد أحدث أغنيات الميني ألبوم "باب وخبط" وغلب على الفيديو كليب الأجواء المبهجة.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق الكليب نجاح كبير وتفاعل واسع من الجمهور.

تفاصيل أغنية "سما صافية" لـ سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "سما صافية" هي كانت آخر أغنيات الميني ألبوم "باب وخبط" وقد لقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور منذ طرحها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع.

وأغنية "سما صافية" كلمات أسامة محرز وألحان علي الخواجة وسامو زين وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "سما صافية" لـ سامو زين

سما صافية زرقا

والبحر موجه بيبتسم

فعيونها غارقة

عالرملة سابت ضلها

والمية راسمة

على شعرها الكيرلي الجمال

دي عليها بسمة

واصفة المشاعر كلها

شاف قلبي أنا من على بعد

فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين على بعض

والبحر اهو شاهد يسمعنا

ومعايا قمره

عالأرض واقفة قصادي أنا

والنظرة منها

فيها طعم من حكايات زمان

ده اللي يقابلها

شاف السعادة لميت سنة

شاف قلبي أنا من على بعد

فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لا يقين على بعض

والبحر اهو شاهد يسمعنا

نجاح كبير لـ ميني ألبوم "باب وخبط" يكسر التوقعات

ونجاح ميني ألبوم "باب وخبط" هو مختلف عن جميع النجاحات السابقة لـ سامو زين وهذا بسبب أنه قد تخطي جميع التوقعات.

وحمل "باب وخبط" مع العديد من المفاجآت التي كان يحضرها ويعمل عليها سامو زين طوال الفترة الماضية، والحقيقة أن الألبوم حمل العديد من المفاجآت ومنها عودة سامو زين للإخراج مرة أخري بعد غياب طويل دام لنحو 15 عام، ولم تتوقف مفاجأت سامو زين لجمهوره عند هذا فقط ولكن قد فاجأ سامو زين جمهوره بالشعر الأبيض كاملًا فى كليبات الميني ألبوم والكليبات الذي ظهر بها بالشعر الأبيض هي "ميتعزش" و"إنهيار" وقد أبدى الجمهور اندهاشه بهذا اللوك ومن ضمن المفاجأت أيضًا هو طرحه الأغاني على طريقة الفيديو كليب وكانت الأغنيات تحمل قصة كاملة.

واثني الجمهور على هذا المجهود الكبير الذي قدمه سامو زين فى هذا الميني ألبوم "باب وخبط"، وقد تبين فرحة الجمهور ومحبته للألبوم وذلك من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، وقد اتضح مدي اشتياق الجمهور لأغاني جديدة بصوت مطربهم المُفضل سامو زين الذي كسر جميع التوقعات فى الميني ألبوم "باب وخبط".