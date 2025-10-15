نانسي عجرم في حلقة خاصة من “معكم منى الشاذلي”

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم للظهور في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات ON، في لقاء مرتقب ينتظره الجمهور العربي بشغف كبير، حيث من المقرر أن تكشف خلاله عن كواليس حياتها الفنية والشخصية، وترد على العديد من الأسئلة التي ما دام شغلت جمهورها.

الصفحة الرسمية للبرنامج نشرت عبر موقع فيسبوك إعلان الحلقة بطريقة مميزة، مصحوبًا بتعليق لافت أثار تفاعل الجمهور: «قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق.. أنا مصري وأبويا مصري، الميجا ستار نانسي عجرم، قريبا في معكم منى الشاذلي».

وتظهر نانسي خلال الحلقة في أجواء مفعمة بالحيوية والمرح، حيث تقدم باقة من أجمل أغنياتها التي حققت نجاحًا واسعًا في السنوات الأخيرة، إلى جانب غنائها مباشرة أمام الجمهور داخل الاستوديو، في حلقة وصفتها المصادر المقربة من البرنامج بأنها ستكون “من أقوى حلقات الموسم”.

كما تتطرق نانسي إلى الحديث عن رحلتها الطويلة في عالم الغناء، وكيف تمكنت من الحفاظ على مكانتها رغم تغير الذوق الموسيقي العام، إضافة إلى حديثها عن أسرتها وبناتها، وتأثير الأمومة على شخصيتها ومسيرتها الفنية.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر ما قدمته النجمة نانسي عجرم هو أغنية "من نظرة"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال أيام قليلة من إطلاقها، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، بينما تولى إخراج الكليب سمير سرياني.

كلمات أغنية من نظرة

وجاءت كلمات أغنية من نظرة كالآتي: «صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب، عم يرقص عالدقة وكل دقة بيسمعها بالقِلب، عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب، حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب، أنت إلي دوا دوا، شفتك قلبي هوى هوى، معك أنت قلبي ارتوى، أنت غرام.