مريم الخشت تشعل السوشيال ميديا ببوستر «ورد وشوكولاتة» قبل عرضه الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة مريم الخشت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسلها الجديد «ورد وشوكولاتة»، الذي يترقبه الجمهور قبل انطلاق عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مريم الخشت تشعل السوشيال ميديا ببوستر «ورد وشوكولاتة»

ونشرت مريم البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقة: «مسلسل ورد وشوكولاتة من أعمال يانغو الأصلية، يُعرض يوم 30 أكتوبر.. مستوحى من أحداث حقيقية، من إخراج محمد العدل وتأليف محمد رجاء، وإنتاج جمال العدل – العدل جروب».

موعد عرض المسلسل:

من المقرر بدء عرض أولى حلقات «ورد وشوكولاتة» في 30 أكتوبر 2025 عبر منصة «يانغو بلاي»، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد.

أبطال ورد وشوكولاتة:

يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم محمد فراج، زينة، مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، محمد سليمان، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم يوسف حشيش وآية سليم، العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج العدل جروب.

قصة ورد وشوكولاتة:

المسلسل مستوحى من قصة واقعية، تمزج بين الرومانسية والدراما النفسية، حيث تبدأ الأحداث بقصة حب حالمة، سرعان ما تتحول إلى صراع داخلي معقد بين المشاعر والواقع، في رحلة تمزج بين العاطفة، الوجع، والتحولات الإنسانية.