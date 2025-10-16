نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من تحضيرات غادة عبد الرازق لمسلسل "عاليا" مع محمد رياض وصبري فواز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج أحمد حسن عن بدء تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل «عاليا» للنجمة غادة عبدالرازق، والذي يشارك في موسم رمضان 2026 المقبل من انتاج إسلام المرسي وتأليف أيمن سلامة.

الفنان صبري فواز

كما أعلن الفنان صبري فواز عن بدء تصوير مشاهده بالعمل، حيث نشر صورة من كواليس المسلسل أثناء الاحتفال بتقطيع تورتة بداية التصوير والتي ظهر بها غادة عبدالرازق ومحمد رياض ومخرج العمل أحمد حسن ومؤلفه أيمن سلامة وكتب عليها: «بسم الله مسلسل عاليا في شهر رمضان 2026».

آخر أعمال غادة عبد الرازق



يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق في رمضان 2025 مسلسل شباب امرأة، الذي عُرض في 15 حلقة خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، دالية شوقي، والفنانة المغربية لينا صوفيا بن حمّان، إلى جانب حسن أبو الروس ورانية منصور ويوسف عثمان وطارق النهري، وهو العمل الذي أخرجه أحمد حسن وكتبه أمين يوسف غراب عن رواية لمحمد سليمان عبد الملك.