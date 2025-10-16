نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح التريلر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل قبل العرض المرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح التريلر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل قبل العرض المرتقب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم السادة الأفاضل التريلر الرسمي للعمل، على أن يتم عرضه في دور السينما المصرية يوم 22 أكتوبر، وفي باقي الدول العربية يوم 30 أكتوبر.

قصة فيلم السادة الأفاضل

تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية حول عائلة أبو الفضل التي تهتز بعد وفاة الأب، جلال. سرعان ما يكتشف الابنان طارق، الذي يضطر لتحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار، ويمتلك شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتدمير العائلة وإدخالها في صراعات خطيرة.

أبطال العمل وفريق الإنتاج

يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر.

من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي ومن إنتاج شركات: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.

الترويج للفيلم والأغنية الرسمية

قام صناع الفيلم بالترويج له بشكل مبتكر، سواء من خلال الفيديو التشويقي الذي تحدث فيه الأبطال عن الفيلم دون الكشف طبيعة أدوارهم الكوميدية، أو عبر أغنية "كل دول عالبايظ" التي قدمت كأغنية ترويجية، ما أثار حالة من التشويق بين الجمهور.

التعاون بين كريم الشناوي ومحمد ممدوح

يمثل فيلم السادة الأفاضل التعاون الثاني بين المخرج كريم الشناوي والنجم محمد ممدوح بعد النجاح الكبير في فيلم "عيار ناري" عام 2018، وتستمر الشراكة بينهما في الدراما حيث ظهرا معًا في مسلسلات مثل "قابيل" و"خلي بالك من زيزي"، بالإضافة إلى ظهور ممدوح كضيف شرف في مسلسل "الهرشة السابعة".

تفاعل الجمهور مع التريلر والتوقعات قبل العرض

حصد التريلر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه، حيث أشاد المتابعون بالأجواء الكوميدية والمفاجآت التي وعد بها الفيلم. وبدأ الجمهور يطلق توقعاته حول طبيعة الصراعات الأسرية وأسرار جلال، فيما أعرب آخرون عن حماسهم لرؤية محمد ممدوح وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي في أدوارهم الجديدة، خصوصًا بعد نجاح التعاون السابق بين ممدوح والمخرج كريم الشناوي.

كما أثار الفيديو التشويقي ضجة بسبب أغنية كل دول عالبايظ، التي اعتبرها الكثيرون مقدمة جذابة تعكس روح الكوميديا والمغامرة في الفيلم، ما جعل الحضور في دور السينما ينتظرون العرض الرسمي بفارغ الصبر. ويتوقع النقاد أن يكون فيلم السادة الأفاضل أحد أبرز أعمال الموسم السينمائي الحالي، لما يحمله من مزيج بين الدراما الكوميدية والإثارة الأسرية.