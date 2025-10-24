تشارك في إنتاجه قنوات ART.. "المستعمرة" يفوز بالجائزة البرونزية في ختام مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز منذ قليل فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد بالجائزة البرونزية في ختام مسابقة مهرجان الجونة السينمائي.

"المستعمرة" يفوز بالجائزة البرونزية في ختام مهرجان الجونة السينمائي

الفيلم الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه، ويعرض عربيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة، مأخوذ عن أحداث حقيقية حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية، وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

ابطال فيلم "المستعمرة"

فيلم "المستعمرة" من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم، مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.

تفاصيل فيلم "المستعمرة"

جدير بالذكر أن الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا.