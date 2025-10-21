نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد نتائج مباريات الثلاثاء بدوري القسم الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج مباريات اليوم الثلاثاء القسم الثاني المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني عن فوز فريق دياموند على فريق سرس الليان بثلاثية نظيفة.



سجل الأهداف كريم حسن من ركلة جزاء وعلى الجنايني وعبد الرحمن السويسي.

- فوز فريق جي كلوب على فريق بنها بثلاثيه دون رد سجلها اسلام المصري ومحمد حمص ومصطفى دبشا.

- فوز فريق ليفيلز على فريق حلوان العام بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله مصطفى شفيق وأضاف دودو الهدف الثاني وعبد الرحمن أحمد الهدف الثالث.



فوز فريق الشمس على فريق المستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف تقدم المستقبل بهدف سجله عثمان في الشوط الأول وتمكن الشمس من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد الشوايشي وجمال السعيد.

- فوز فريق مصر للتأمين على فريق إتحاد الشرطة بهدف دون رد سجله محمد جمعة.

- تعادل فريق النجوم مع فريق جمهورية شبين بهدف لمثله تقدم النجوم بهدف محمد همام وتعادل أحمد صبحي لجمهورية شبين في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق القناطر الخيرية مع فريق إيستيرن كومباني بهدفين لكل منهما حيث تقدم ايسترن بهدف احمد سعيد وأدرك ابراهيم وجبه هدفين القناطر وأضاف محمد انور اللمبي هدف ايسترن الثاني.

- وحصل فريق النصر (باي)

المجموعة الثانية ( ب )

- تعادل فريق منتخب السويس مع فريق العبور بهدف لمثله تقدم فريق العبور بهدف دون رد سجله حكيم واضاف جودة ايمن هدف العبور.

- فوز فريق بور فؤاد على فريق مركز شباب قرية عامر بثلاثية مقابل هدف سجلها سيد شعبان ومحمد متعب وغريب ياسر بينما سجل خالد العسكري هدف قرية عامر.

- فوز فريق الزرقا على فريق م.ش النجوم برباعية نظيفة سجلها روبين مالينجى هدفين أحدهما من ضربه جزاء أضاف محمد الحدقة الهدف الثالث.

- فوز فريق النصر بالعريش على فريق الشرقية بهدف دون رد سجله ايفونا.

- فوز فريق رع على فريق المريخ بهدف دون رد سجله بوجا.



- انسحاب فريق مركز شباب القزازين امام فريق الرباط والانوار بسبب سفر اسلام شيحه حارس مرمي الفريق الوحيد المقيد بالقائمة وعدم تواجده حارس آخر مع الفريق.

وتختتم الجولة الأربعاء بمباراة 6أكتوبر برمانة مع نجمة سيناء.