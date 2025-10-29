نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية تطلق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع في بنغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقيم الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون برئاسة الدكتور محمد البيوضي، وبإشراف الدكتورة منصورة موسى الصوفي المجبري — مؤسس ورئيس المهرجان — الحدث الثقافي الأكبر على أرض بنغازي، المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع في دورته الأولى، والذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت الشعار الملهم:"من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا".

في أجواءٍ تزدان بالفخر والانتماء، وبمشاركة عربية واسعة، تفتح مدينة بنغازي ذراعيها لتستقبل نخبة من المبدعين والفنانين العرب من مختلف الدول، في عرس فني وثقافي يحتفي بجمال الفن وعمق الإبداع، ويعكس تلاحم الشعوب العربية تحت راية الثقافة والإعمار، لتُعلن بنغازي من جديد أن الفنون والثقافة هما الطريق الحقيقي لوحدة الشعوب ونهضة الأوطان.

ويأتي المهرجان تتويجًا لجهود جبارة بذلتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وإعلامية عربية، ليكون منصةً دولية للتلاقي والإبداع، وحدثًا استثنائيًا يُجسّد مكانة بنغازي الريادية في المشهدين الثقافي والفني، ويُبرز دورها في دعم النهضة الفكرية والإبداعية في ليبيا والعالم العربي.

ويتضمن برنامج المهرجان عروض المونودراما والمسرح التربوي للأطفال، إلى جانب أمسيات شعريةومحاضرات فكرية وأوبريتات عربية تحتفي بالوحدة الثقافية من المحيط إلى الخليج، في مشهدٍ يُكرّس أن الثقافة والفن هما الوجه الأصيل للإعمار والبناء.

وسيكون للطفل العربي حضورٌ خاصّ ومتميز، حيث خُصّص له يومان كاملان من الفعاليات التربوية والفنية الهادفة إلى تنمية الإبداع وترسيخ الانتماء، فيما تُكرَّم المرأة الليبية والعربية تقديرًا لدورها الفاعل في مسيرة البناء الثقافي والاجتماعي.

وفي تصريحٍ خاص، أكدت الدكتورة منصورة موسى الصوفي المجبري — مؤسس ورئيس المهرجان — أن الحدث يُمثل رسالة حب وسلام من ليبيا إلى جميع الأوطان العربية، مشيرةً إلى أن الإبداع والإعمار يسيران جنبًا إلى جنب، وأن هذا المهرجان هو ترجمة عملية لهذا الشعار النبيل.

ويضم المهرجان اللجنة العليا والإدارة التنفيذية التي تتألف من:الدكتور محمد أبوغرارة، والدكتور أبوبكر المحجوب، والمخرج علاء الأوجلي، والأستاذ الطيب الطيرة، والأستاذ منصف المجبري، والأستاذ وسام المجبري.

كما يشارك من تونس كلٌّ من الأستاذ محرز الفرشيشي، والأستاذة أحلام الأخضر، والأستاذة إكرام عزوز، ومن العراق: الدكتور مقداد مسلم، والدكتور عادل نعمان، والأستاذة عفراء الشمري، ومن مصر: المخرج الدكتور علاء نصر، رئيس الجمعية المصرية العربية للإعلام والفنون.

وينظم المهرجان إعلاميًا وكالة شرم الشيخ للإعلام برئاسة الإعلامي محمود زويل — المنسق الإعلامي للمهرجان — فيما تتولى قناة شرم الفضائية الرعاية الإعلامية الشاملة، حيث ستواكب الفعاليات وتنقلها بثًّا مباشرًا إلى الجمهور العربي عبر شاشتها.

ويتولى الإشراف الفني والإخراج التلفزيوني للمهرجان الدكتور ناصر الحضري، الذي يُقدّم رؤية بصرية مبهرة تُبرز جمال مدينة بنغازي وإبداعات المشاركين في هذا الحدث الثقافي العربي الكبير.

ويشارك من الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في التنظيم كلٌّ من:طارق مادي، محمد الماقوري، سلوى عريبي، بشرى بوحنتيشة، محمد المصلي، صالح الزايط، السيد يوسف، عيد سعيد، أنس دومة، حسن البيجو، والإعلامي ربيع المسلاتي.

وبذلك تُثبت بنغازي أنها مدينة الفن والحضارة والإبداع، حاملةً على عاتقها رسالة الثقافة العربية، ومُعلنةً أن الإعمار يبدأ من الفنون... وأن الفن هو الوجه الجميل للوطن.