بعد نجاتها من صدمة كهربائية.. سالي عبد السلام تتصدر تريند جوجل وتثير تعاطف الجمهور

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت في مقطع فيديو عن تعرضها لحادث مؤسف داخل منزلها، إثر انفجار ماسورة مياه تسببت في غرق المنزل بالكامل، ومحاولتها إنقاذ الموقف انتهت بتعرضها لصدمة كهربائية قوية كادت أن تودي بحياتها.

وفي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أوضحت سالي تفاصيل الواقعة قائلة: «الماسورة انفجرت علشان الماتور ما استحملش، فغرق المكان كله، ومكنتش متخيلة إن ممكن الكهرباء تمسني وأنا بحاول أفصلها».

وأضافت: «مسكت المشترك ومكنتش عارفة إن في مياه، فاتكهربت وصوتت، وساعتها قفلوا سكينة الكهربا بسرعة.. كنت عايزة أشيل الفيش ومجاش في بالي إن ممكن تحصل كارثة بالشكل ده».

وحذّرت الإعلامية متابعيها من التعامل مع الكهرباء في مثل هذه المواقف، مؤكدة أن الفصل بين المياه والكهرباء أو الغاز أمر لا يحتمل المجازفة، قائلة:«لو حصل تسريب مياه أو انفجار، بلاش حد يقرب من الكهربا، ويا رب كلنا نبقى بخير».

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع روايتها، متمنين لها السلامة بعد هذه التجربة الصعبة، لتصبح سالي حديث المنصات وتتصدر قوائم البحث بفضل شجاعتها وصراحتها في سرد ما حدث، ورسالتها الإنسانية التي حذرت بها الجميع من مخاطر الكهرباء داخل المنازل.

