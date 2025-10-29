نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تخطف أنظار العالم في فعالية "فوج" العالمية.. وإطلالتها مع ابنتها تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدّرت النجمة منى زكي مؤشرات البحث على "جوجل" بعد تألقها اللافت في فعالية عالمية نظمتها مجلتا Vogue وVogue Arabia بمدينة لوس أنجلوس، حيث خطفت الأنظار بإطلالة راقية باللون الأسود تميّزت بتفاصيل ذهبية أنيقة عكست مزيجًا من الكلاسيكية والجرأة.

وتحوّلت لحظة ظهور منى زكي إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل، خاصة بعد مشاركة ابنتها ليلى حلمي عدة صور من كواليس جلسة تصوير والدتها لصالح مجلة “فوج العربية”، لتتفاعل مع جمهورها وتعبّر عن فخرها بوالدتها التي بدت في قمة الأناقة والجاذبية.

وأكدت منى زكي في تعليقها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" سعادتها بالمشاركة في الحدث، قائلة: "الموضة والسينما معًا تخلقان وقتًا سحريًا وعصورًا لم نعشها من قبل... كان شرفًا كبيرًا أن أكون جزءًا من هذه الليلة الملهمة".

وشكرت النجمة المصرية إدارة المجلتين على الدعوة، كما أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح الأمسية التي جمعت بين رموز الموضة وصناع السينما حول العالم.

وظهرت منى زكي في عدد من الصور برفقة نجمات عالميات مثل جريتا لي، وشانتيل براون يونج، وآنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "فوج" العالمية، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه العربية التي تمثل الأناقة والذوق الرفيع في المحافل الدولية.

