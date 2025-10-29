نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تتصدر تريند جوجل بإطلالة ساحرة ونجاحات متتالية بين الغناء والحفلات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت النجمة روبي مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، حيث شاركت مجموعة من الصور من حفلها الأخير الذي أحيته مؤخرًا وسط تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت روبي في الحفل بإطلالة أنيقة وجذابة، جمعت بين البساطة والجرأة في آن واحد، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت عليها التعليقات التي تغزلت في جمالها وتألقها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا دلع أجمل روبي، الفستان والإطلالة تحفة فنية، ستظلين دائمًا رمزًا للأناقة والرقي."

يأتي هذا الظهور اللافت بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه روبي في حفلاتها الأخيرة خارج مصر، حيث أحيت الأسبوع الماضي حفلًا غنائيًا ناجحًا في فرنسا، قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك بعد تألقها في حفل سابق في هولندا ضمن جولتها الأوروبية.

ولم يقتصر حضور روبي على المسرح فحسب، بل واصلت نجاحاتها الفنية أيضًا من خلال التعاون الموسيقي المميز مع النجم أحمد سعد في أغنيتهما الجديدة "تاني"، التي تأتي بعد عامين من نجاح أغنية "يا ليالي" التي جمعت الثنائي وحققت رواجًا واسعًا. وتتميز أغنية "تاني" بطابعها الراقص العصري وكلماتها الخفيفة التي تناسب أجواء الصيف، وقد أخرج الكليب أحمد عبد الواحد بطريقة عكست روح الدعابة والطاقة الإيجابية بين سعد وروبي، حيث بدأ بمشهد طريف جمع النجمين في موقع التصوير.

الأغنية من كلمات فلبينو، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومكساج هاني محروس، وتُعد الأغنية الرابعة ضمن ألبوم أحمد سعد الجديد "بيستهبل"، الذي يضم مجموعة من الأغنيات التي تمزج بين الإيقاع العصري والكلمات الشبابية.

في المقابل، واصلت روبي نشاطها الغنائي المنفرد بطرح أغنيتها الأخيرة "ثانيتين" على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات فلبينو أيضًا، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومكس وماستر عمار خاطر، وقد لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا لما تحمله من أجواء راقصة خفيفة وصوت دافئ أعاد الجمهور إلى طابع روبي المحبب في بداياتها الفنية.

تواصل روبي بهذا الزخم تأكيد مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء والاستعراض في العالم العربي، محافظة على أسلوبها الخاص الذي يجمع بين البساطة والتميز، لتثبت أن حضورها الفني لا يزال متجددًا وقادرًا على كسب قلوب جمهورها في كل ظهور جديد.