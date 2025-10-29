نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يطير بصوته من الكويت إلى الشارقة.. حفلتان بطابع خاص ومفاجآت لجمهوره العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم تامر عاشور لختام عام 2025 بموسم غنائي استثنائي، حيث يلتقي جمهوره العربي في حفلتين متتاليتين تجمعان بين الطرب والحنين، الأولى في الكويت يوم 28 نوفمبر، يعقبها حفل ضخم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات يوم 1 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة الحفلات التي يقدمها أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي خلال الموسم الشتوي.

ومن المنتظر أن يقدم عاشور خلال الحفلين باقة من أنجح أغنياته القديمة والجديدة التي شكلت محطات مميزة في مشواره الفني، إلى جانب عدد من المفاجآت الموسيقية التي يجهزها خصيصًا لجمهوره الذي يترقب لقاءه بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا بألبومه الأخير "ياه".

الألبوم الذي ضم 12 أغنية متنوعة مثل "الله يحنن" و"حبك رزق" و"مش بعرف أنام"، حقق انتشارًا واسعًا على مختلف المنصات الرقمية، واعتبره محبو تامر عاشور نقطة تحول موسيقية جديدة في مشواره، بعد أن جمع بين الإحساس المعتاد والتجديد في الشكل الموسيقي.

ويواصل عاشور من خلال هذه الجولة تثبيت مكانته كأحد أبرز الأصوات الرومانسية في الساحة الغنائية، مقدمًا لجمهوره العربي جرعة جديدة من الإحساس والصدق الذي يميّز فنه منذ بداياته.