رامي صبري يعود لجمهوره بحفل ضخم في القاهرة الجديدة ويشعل الأجواء بأغاني “أنا بحبك أنت”

يستعد النجم رامي صبري للقاء جمهوره من جديد في حفل غنائي ضخم يقام يوم الجمعة المقبل بالقاهرة الجديدة، ضمن جولة من الحفلات التي يحييها أبرز نجوم الغناء المصري خلال الفترة الحالية. ويعد هذا الحفل من أكثر الحفلات المنتظرة لجمهور رامي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه بألبومه الأخير "أنا بحبك أنت"، الذي أعاد تقديمه بصورة أكثر نضجًا وتنوعًا موسيقيًا.

ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أنجح أغنياته القديمة التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، إلى جانب أغنيات الألبوم الجديد الذي تصدّر قوائم الاستماع خلال الأسابيع الماضية، لتكون الأمسية مزيجًا بين الحنين إلى بداياته والاحتفاء بمرحلته الحالية الأكثر نضجًا فنيًا.

ويتيح المنظمون حجز التذاكر عبر منصة "تذكرتي"، حيث تبدأ الأسعار من 550 جنيهًا وتصل حتى 3000 جنيه، حسب فئات المقاعد والمواقع داخل الحفل.

ألبوم "أنا بحبك أنت" الذي طرحه مؤخرًا، ضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع كوكبة من الشعراء والملحنين البارزين، من بينهم أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، حسام حبيب، ومدين، فيما تولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة أبرزهم أسامة الهندي وطارق توكل. وبرزت أغنيات مثل “بحكيلك عن الأيام” و“بياع”و“العوض على الله” لتصبح من أكثر الأعمال تفاعلًا على المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أن رامي صبري كان قد شارك مؤخرًا بأغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز، وهي من كلمات كريم فهمي وألحان عمرو الشاذلي، وحققت الأغنية رواجًا كبيرًا وتصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض المسلسل في رمضان 2025.