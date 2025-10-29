نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في “فارس أحلامي” يكشف ملامح مرحلة مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد الفنانة جواهر للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال عمل جديد يجمعها بالمخرج إيهاب عبد اللطيف في أغنية بعنوان "فارس أحلامي"، والتي تُعد بداية لمرحلة فنية مختلفة في مسيرتها، إذ تحمل الأغنية روحًا جديدة تجمع بين الرومانسية والدراما الموسيقية العصرية.

العمل من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وقد لاقى البرومو الأول للأغنية تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما رفع منسوب الترقب لطرحها الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وتعيش جواهر حالة من النشاط الفني المتجدد، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها مؤخرًا في أسوان، حيث أعادت للجمهور ذكريات أغانيها الشهيرة مثل "على الكورنيش" و"والله بحبك موت يا حمادة"، وسط تفاعل واسع من جمهورها العريض الذي ارتبط بصوتها منذ التسعينيات.

كما تستعد جواهر لجولة غنائية خارج مصر تشمل الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة، بعد أن لاقت حفلاتها السابقة هناك نجاحًا كبيرًا أعادها إلى دائرة الضوء.

النجمة التي صنعت حضورًا مميزًا في التسعينيات تعود اليوم بخطوات محسوبة ورؤية متطورة، لتؤكد أن الغياب لم يكن إلا استراحة فنية، وأن القادم سيحمل “جواهر” فنية جديدة تضيء المشهد الغنائي من جديد.