نادر عباسي يوجه رسالة فخر لهشام نزيه: "هيعمل عظمة أكبر في افتتاح المتحف الكبير"

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المايسترو نادر عباسي عن فخره ودعمه للموسيقار هشام نزيه قبل الحدث التاريخي المنتظر، افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا ثقته في أن نزيه سيواصل إبداعه العالمي كما فعل في موكب المومياوات الملكية.

منشور نادر عباسي

وكتب عباسي عبر حسابه الرسمي رسالة مؤثرة قال فيها: “هشام نزيه عمل عظمة في موكب المومياوات، وإن شاء الله هايعمل عظمة أكبر في افتتاح المتحف الكبير.. بالتوفيق يا عزيزي، من قلبي بتمنى يكون الافتتاح عظيم ويكسر الدنيا في مصر والعالم كله”.

ويأتي هذا الدعم قبل انطلاق الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الملوك والرؤساء وقادة الدول الذين سيشاركون في هذا الحدث الثقافي العالمي الذي يعيد تقديم مصر للعالم من بوابة الحضارة والفن.

كما سيشهد يومي 2 و3 نوفمبر جولات خاصة لعدد من كبار ضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم، قبل أن تُفتح أبواب المتحف رسميًا للجمهور في 4 نوفمبر، بالتزامن مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ليعيش الزوار تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا في عرض كنوز الحضارة المصرية.

