قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة

أحمد جودة - القاهرة - نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، شارك فيها كل من الشعراء: طعبدالله الخضير، يزن عيسى، وعبدالله العنزي، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر.



سعاد شريدي

قدمت الأمسية سعاد شريدي، التي استهلت تقديمها بالترحيب بالحاضرين، رافعة الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته لمنابر الإبداع.

وقالت: " نلتقي في هذا المكان الذي صار منارةً للغة العربية، وواحةً للمبدعين، ومجالًا لتلاقح الفكر والجمال، حيث تُصغى النفوس للمعنى قبل النطق، ويغدو الصمتُ قبل الكلام بيانًا، كأنَّهُ يُمهِّدُ للحروف طريقَها إلى القلوب، وإذ نحتفل بالكلمة الليلة، نُعبر عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – حفظه الله –الذي جعل من الشارقةِ منارةً للثقافةِ، ومأوىً للشعراء من كلّ أرض".