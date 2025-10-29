نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يروج لأحدث أعماله السينمائية "حين يكتب الحب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد الفيشاوي لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "حين يكتب الحب"، لانطلاق تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «حين يكتب الحب»، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيلمه «سفاح التجمع»، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "الفيشاوي"، مجموعة صور من بروفات الفيلم، وقال: «بسم الله الرحمن الرحيم.. من بروڤات فيلم حين يكتب الحب».

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن «سفاح التجمع» تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ويستند إلى أحداث حقيقية مروعة وقعت في القاهرة عام 2024، حيث اشتهر المتهم إعلاميا بلقب «سفاح التجمع» بعد ارتكابه ثلاث جرائم قتل بشعة في شقته بالتجمع الخامس.



واستدرج المتهم ضحاياه من النساء إلى شقته، واستخدم عقاقير مذهبة للوعي لتخديرهن، ثم اعتدى عليهن وقام بتصويرهن قبل قتلهن، حيث استخدم غرفة معزولة صوتيًا لتنفيذ جرائمه، ثم ألقى بجثث الضحايا في مناطق صحراوية قبل أن تنجح الجهات الأمنية في حل لغز الجرائم والقبض عليه.