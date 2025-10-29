نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلد المليون ونصف المليون شهيد يحتفي بـ النجم الأردني منذر رياحنة في مهرجان وهران السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي – الدورة 13 – عن تكريم الفنان الأردني منذر رياحنة، وذلك تقديرًا لمسيرته المميزة في السينما والدراما العربية.

تفاصيل التكريم:

التكريم يأتي خلال فعاليات الدورة 13 من مهرجان وهران، ما يعطيه بُعدًا عربيًا واسعًا، ويُسجّل نقطة إضافية في سجل الفنان.

البيان الرسمي للمهرجان اشاد بـ “الفنان الكبير منذر ­رياحنة” باعتباره من الشخصيات التي أثرت في المشهد الفني العربي، رغم أن التفاصيل الكاملة من حيث الجائزة أو الفعالية الدقيقة (حفل الافتتاح/الاختتام) لم تُفصل في المصادر التي تم الاطلاع عليها.

أعمال منذر رياحنه الأخيرة:

يُشارك منذر في مسلسل بعنوان سيوف العرب، حيث يجسد شخصية القائد يوسف بن تاشفين، والعمل كُشف عنه بأنه يحمل بُعدًا تاريخيًا ضخمًا.

أيضًا يواصل تصوير مشاهده في مسلسل أعوام الظلام، وهو عمل درامي مبني على قصة حقيقية، تصويره بين مصر والكويت، ويُعد من المشاريع التي ينتظرها الجمهور.

أعوام الظلام يضم مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل في الخليج والعالم العربي، من أبرزهم: حمد العماني، خالد البريكي، فيصل العميري، إيمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمد الحداد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل، أحمد سعيد من البحرين، والفنانة انتصار من مصر.

العمل يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا عميقًا، ويُتوقع أن يترك بصمة في الموسم الدرامي المقبل، خصوصًا مع ما يحمله من قصة واقعية، معالجة درامية جادة، وأداء تمثيلي رفيع بقيادة منذر رياحنه، المعروف باختياراته الفنية ذات