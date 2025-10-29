نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي " للسكته الدماغية ".. تدشين جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اليوم أكاديمية فاطمة الزهراء للتعليم الطبي والمهني حفل تدشين جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية، بحضور نخبة من كبار الأطباء والمتخصصين في طب المخ والأعصاب تحت شعار “السكتة الدماغية.. دقائق تفصل بين الحياة والإعاقة " حيث حرص السيد نقيب الأطباء أستاذ دكتور اسامه عبد الحي على الحضور ورعايه المؤتمر

حفل تدشين جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية



وأكد الدكتور أحمد البسيوني "رئيس الجمعية" أن هدف الجمعية هو إنقاذ الأرواح من خلال رفع مستوى الوعي والمعرفة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للريادة العلمية والطبية في المنطقة.



كما تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمستوى الممارسة العلمية والمهنية في هذا التخصص الدقيق من خلال:



رفع المستوى العلمي والمهني بتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

نشر الوعي المجتمعي بمفهوم “الوقت هو المخ وأهمية الوقاية من السكتة الدماغية



تعزيز التعاون العلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا مع الدكاترة والمؤسسات العاملة بهذا التخصص

تنمية البحث العلمي وتشجيع الدراسات متعددة المراكز وجمع البيانات الوطنية.

تقدير العلماء والباحثين ودعم الكفاءات المتميزة في المجال.

اليوم العالمي للسكتة الدماغية



ويهدف اليوم العالمي للسكتة الدماغية إلى استعراض أحدث التطورات في مجالات تشخيص وعلاج ووقاية السكتة الدماغية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذا المرض الذي يُعد من أبرز أسباب الرحيل والإعاقة حول العالم.



ويسلط اليوم الضوء على ضرورة دعم جهود الفرق الطبية المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين في مجالات الأعصاب والقسطرة المخية، تأكيدًا على أهمية التدخل السريع والوعي المبكر كخط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر الصامت.