نجوى فؤاد تستعد لجراحة معقدة في العمود الفقري بعد سقوط مؤلم داخل منزلها!



القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد لأزمة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، حيث تخضع حاليًا لجراحة دقيقة في العمود الفقري والقدم بعد إصابتها البالغة.

وفي تصريحات إعلامية، كشفت نجوى فؤاد أنها سقطت داخل منزلها ما تسبب في تهتك غضروف القدم اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، بعدما أكدت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة.

وأضافت الفنانة أن القدم اليمنى — التي كانت قد خضعت فيها سابقًا لعملية تركيب مفصل منذ نحو 15 عامًا — بدأت تؤلمها مجددًا، ليتبين بعد الفحص ضرورة إجراء جراحة جديدة فيها أيضًا.

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن أزمتها الصحية الأكبر تكمن في العمود الفقري، إذ تعاني من تآكل في الفقرات القطنية والغضاريف، ما سيدفع الأطباء لتركيب ثلاثة مسامير لتثبيت الفقرات في جراحة معقدة.

وختمت النجمة حديثها بتمنّيها تجاوز هذه الأزمة بسلام، قائلة إنها تتطلع إلى العودة لحياتها الطبيعية بعد معاناة طويلة مع الألم.