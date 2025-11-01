إدريس إلبا يعود إلى قمرة القيادة في موسم ناري من "Hijack".. أبل+ تشعل 2026 بأقوى دراما تشويق

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة أشعلت حماس عشاق التشويق حول العالم، أعلنت منصة Apple TV+ عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل الإثارة العالمي Hijack، الذي يعود من خلاله النجم البريطاني إدريس إلبا ليقود مجددًا رحلة مليئة بالأدرينالين تبدأ في 14 يناير 2026، حيث تُعرض الحلقتان الافتتاحيتان سويًا، ثم تُبث حلقة جديدة كل أسبوع حتى 25 فبراير.

الموسم الأول من Hijack كان بمثابة صدمة درامية لجمهور المنصة، حيث تمكن إدريس إلبا من خطف الأنفاس بتجسيده شخصية مفاوض محترف يحاول إنقاذ طائرة مختطفة خلال رحلة تستمر سبع ساعات، وسط تصاعد التوتر في الأجواء ومحاولات يائسة من السلطات على الأرض لفك لغز الاختطاف.

وقال جاي هانت، المدير الإبداعي الأوروبي لـ Apple TV+: "العالم كله عاش حالة من القلق مع أداء إدريس إلبا في Hijack، ونحن متحمسون لإعادة تلك التجربة القوية في موسم ثانٍ أكثر تشويقًا وإثارة."

صراع بين السماء والأرض

يعود إدريس إلبا بدور سام نيلسون، المفاوض الذي يتحدى المستحيل لإنقاذ الأرواح، مستخدمًا ذكاءه في لعبة نفسية محفوفة بالمخاطر، بينما تعود أرشي بنجابي في دور زهرة غفور، ضابطة مكافحة الإرهاب التي تقود التحقيقات على الأرض في سباق مع الزمن.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم أبرزهم: كريستين آدمز، ماكس بيسلي، إيف مايلز، نيل ماسكيل، جاسبر بريتون، هاري ميشيل، إيمي كيلي، محمد السندل، وبن مايلز.

الموسم الجديد من Hijack يعد بمزيد من المفاجآت الدرامية، حيث تتصاعد الأحداث لتتجاوز حدود الطائرة وتغوص في شبكة معقدة من الأسرار والمواجهات، في رحلة لن تترك المشاهدين يلتقطون أنفاسهم حتى اللحظة الأخيرة.