ابنة كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس تسير على خطى والديها: "كبرت على المسرح وحلمي هوليوود"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبدو أن موهبة التمثيل تجري في عروق عائلة دوجلاس، فبعد عقود من التألق والنجاح للنجمين الكبيرين كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس، قررت ابنتهما الجميلة كاريس دوجلاس أن تسلك نفس الطريق الفني، معلنة رغبتها الجادة في دخول عالم هوليوود بخطوات ثابتة ومستقلة.

كاريس، البالغة من العمر 22 عامًا، تحدثت في حوار خاص مع مجلة People الأمريكية عن شغفها بالفن، قائلة:"كبرت وأنا أمارس التمثيل على خشبة المسرح، لم أدرس التمثيل بشكل أكاديمي، لكن البيئة الفنية التي نشأت فيها كانت مدرستي الحقيقية، وأتمنى أن أطور نفسي أكثر في هذا المجال".

النجمة الصاعدة تخرجت مؤخرًا من جامعة براون الأمريكية، حيث درست السينما والعلاقات الدولية، مؤكدة أنها تطمح إلى المزج بين الفكر والفن في مسيرتها المستقبلية، لتكون أكثر من مجرد وجه جديد في هوليوود، بل صوت فني يحمل رؤية مختلفة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه كاريس لانطلاقتها الأولى، تتناقل الصحف أخبارًا عن بعض التوترات الطفيفة داخل بيت والديها، إذ كشف موقع Radar Online أن العلاقة بين كاثرين ومايكل شهدت جدالًا بسيطًا عقب تصريحات زيتا جونز الأخيرة حول امتلاكهما لأربع عقارات فاخرة في ثلاث دول، وهو ما لم يرق لدوجلاس الذي رأى أن تلك التصريحات "أظهرت العائلة بمظهر المتباهين بالثراء".

ورغم هذه الخلافات العابرة، يبقى الثنائي من أكثر الأزواج استقرارًا في هوليوود منذ زواجهما عام 2000، حيث يواصلان دعم أبنائهما ومساندتهم في كل خطواتهم، ويبدو أن الجيل الجديد من عائلة دوجلاس يستعد لكتابة فصل جديد من المجد الفني، وهذه المرة ببطولة كاريس.

