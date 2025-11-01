مها نصار تخوض أول بطولة نسائية أمام عمرو سعد في “من أول وجديد”.. عودة قوية بعد رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة مها نصار إثبات مكانتها على الساحة الفنية بخطوات واثقة، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير نحو أسبوعين من مشاهدها في مسلسل "من أول وجديد" الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، لتتولى من خلاله أول بطولة نسائية مطلقة في مشوارها الفني.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكونة من عشر حلقات، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال عام 2026، مقدّمًا مزيجًا بين الدراما الإنسانية والإثارة الاجتماعية.





توقف مؤقت وعودة بعد رمضان

قرر صناع المسلسل إيقاف التصوير مؤقتًا على أن يُستكمل بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، نظرًا لانشغال أبطال العمل ومخرجه بمشروعات درامية رمضانية.

فالمخرج حسين المنباوي يستعد لتصوير مسلسل جديد مع النجمة هند صبري من نوعية أعمال الـ15 حلقة، والمقرر عرضه في رمضان 2026، بينما يعمل النجم عمرو سعد على التحضير لمسلسل آخر يخوض به المنافسة الرمضانية، وكذلك الحال مع مها نصار التي تواصل نشاطها في أكثر من عمل.





كواليس العمل وفريق التمثيل

“من أول وجديد” من تأليف وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم محمد أنور وبيومي فؤاد وعدد من الأسماء البارزة في الدراما المصرية، في توليفة فنية يتوقع أن تقدم جرعة درامية مكثفة ومفاجآت عديدة.





مسيرة فنية متألقة

خلال السنوات الأخيرة، حققت مها نصار حضورًا قويًا عبر مجموعة من الأدوار التي أثبتت من خلالها تنوعها وموهبتها، مثل “واحة الغروب” مع منة شلبي وخالد النبوي، و“طايع” مع عمرو يوسف، و“الاختيار” الجزء الأول، و“الفتوة” مع ياسر جلال، و“جزيرة غمام” مع طارق لطفي ومي عز الدين، و“تحت الوصاية” مع منى زكي، لتصبح واحدة من أكثر النجمات اللاتي يجمعن بين الموهبة والهدوء والعمق في الأداء.





ظهور خاص في “ورد وشوكولاتة”

على جانب آخر، تظهر مها نصار بشكل مميز في مسلسل “ورد وشوكولاتة” بطولة زينة ومحمد فراج، ومن إخراج ماندو العدل، في عمل مستوحى من قصة حقيقية أثارت الرأي العام المصري.

وتجسد خلال الأحداث شخصية “هناء” معدة البرامج وصديقة البطلة المقربة، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة Yango Play في نهاية أكتوبر المقبل.

