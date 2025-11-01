درة.. أناقة بلا تكلّف وإطلالة كاجوال تخطف العيون على “إنستجرام”

القاهرة - محمد ابراهيم -

من جديد، استطاعت النجمة درة أن تثبت أنها واحدة من أيقونات الأناقة في الوطن العربي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورًا جديدة خطفت بها قلوب متابعيها.

وظهرت درة بإطلالة كاجوال ناعمة وبسيطة، ارتدت فيها بلوزة سوداء أنيقة مع بنطلون جينز كلاسيكي، لتبرهن أن الجمال لا يحتاج إلى مبالغة، بل إلى لمسة ذوق أنثوية تعرف طريقها دائمًا.

ولم تغفل درة تفاصيل الإطلالة، فاختارت تسريحة شعر منسابة بعفوية زادت من رقتها، فيما جاء مكياجها هادئًا بلمسات من الكحل الأسود الذي أبرز جمال عينيها، مع لون شفاه بني فاتح منحها مظهرًا راقيًا ومتوازنًا.

صور درة الأخيرة لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعل معها جمهورها بكلمات الإعجاب، مؤكدين أنها تجمع بين الأناقة والرقي دون تكلف في كل ظهور لها.

