آمال ماهر.. صوت لا يُشبه أحد واعترافات تكشف المستور: إليسا استفزتني.. وأنغام غنت أغنيتي

تجلس آمال ماهر بهدوئها المعتاد، ذلك الهدوء الذي يُخفي وراءه سنوات من الصمت، وشائعات لا تنتهي نجمة نادرة الظهور، لكنها حين تتحدث، تترك الأثر نفسه الذي يتركه صوتها حين يغني.. دافئ، حقيقي، وصادق حتى العظم.

في حديثها الأخير، قررت آمال أن تُغلق باب التأويلات حول حياتها الخاصة، لتؤكد أن الغموض الذي يحيط بها لم يكن مقصودًا، بل نابعًا من طبيعتها الهادئة وابتعادها عن صخب الإعلام. تقول بابتسامة تعبّر عن ضجر ممزوج بالسخرية: «من كتر ما بيتقال عني إني اتجوزت بقيت أزهق إني أرد.. الناس عايزة تعرف عنك حاجات فبتتخيل، وأنا بحب الهدوء ومبحبش الكلام الكتير».

هي لا تبحث عن الأضواء، بل عن السلام تمضي أيامها ببساطة: فنجان قهوة، مسلسل مفضل، وزيارات قصيرة للساحل لا تتجاوز 48 ساعة«حياتي مش دراما، حياتي راحة بال»، تقولها كمن يضع نقطة نهاية لجملة طويلة من الشائعات.





حين استفزتها إليسا.. وكتبت أنغام وأصالة وسميرة فصولًا من قصص أغنياتها

لكن حين تنتقل آمال إلى الحديث عن الفن، يتغير نبر صوتها.. وكأنها عادت إلى خشبة المسرح تكشف بابتسامة واثقة أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت سببًا في نقطة التحوّل الكبرى في مشوارها الغنائي: «إليسا استفزتني بألبوم أيامي بيك.. استفزاز حلو خلاني أدور على نفسي، على صوتي، على آمال ماهر الحقيقية».

من تلك اللحظة وُلد ألبوم «أعرف منين»، الألبوم الذي وصفتْه بأنه لحظة إثبات الذات، وأنه تحوّل إلى "حالة عامة في مصر" وقت صدوره.

لكن المفاجأة الأكبر كانت حين كشفت أن واحدة من أكثر الأغاني شهرة في السنوات الأخيرة، «يا ريتك فاهمني» لأنغام، كانت في الأصل لها.«الأغنية كانت ضمن ألبوم ولاد النهاردة، لكن جات متأخرة ومكنش في نصيب تنزل، زي أغنية ملهمته الوحيدة لأصالة، واحتمال وارد لسميرة سعيد.. كلهم كانوا أغانيّ في مرحلة معينة».





ما بين النجاح والثمن

وعن مشوارها الطويل، لم تُخفِ آمال أن الثمن كان باهظًا: «ثمن المشوار كبير جدًا، بس النجاح يستاهل.. الحمد لله الناس بيعتبروني واحدة من العيلة مش بس فنانة، ودي بالنسبالي نعمة كبيرة».