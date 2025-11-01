نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تشيد بيسرا: "إنسانة عظيمة قبل ما تكون فنانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مهرجان الجونة السينمائي 2025 تنظيم معرض فني مميز للفنانة يسرا تحت عنوان "50 سنة يسرا"، احتفاءً بمسيرتها الفنية، وفي لقاء مع برنامج "سبوت لايت" عبر قناة صدى البلد، عبّرت الفنانة هالة صدقي عن تقديرها الكبير ليسرا، متحدثة عنها بكلمات عفوية تعكس محبتها لها، وقالت: "يسرا ست جميلة من جوه ومن بره، بتسأل عن الناس كلها، وتهتم بالتفاصيل، ولا تنام إذا علمت أن هناك أحدًا مريضًا أو متضايقًا أو محتاجًا ما بتنامش، وتنتظر حتى تُحل المشكلة، حتى لو لم تكن طرفًا فيها".

تصريحات هالة صدقي

وأضافت هالة صدقي مؤكدة على تفرد يسرا كفنانة وإنسانة، معلقة: "يسرا فنانة حتى النخاع، فنانة فنانة فنانة، وهي حالة إنسانية وفنية نادرة، ليست مجرد نجمة، بل حالة يعيشها الناس بحب، تبذل مجهودًا كبيرًا كي تطمئن على الجميع، من أول النهار حتى آخره، كل يوم الصبح ثلاث مكالمات على الأقل لتطمئن على الدنيا كلها، طوال اليوم أجدها إما في مستشفى أو في عزاء أو في مناسبة، فهي ليست مجرد فنانة نحتفل بها، بل إنسانة عظيمة نحتفل بها أيضًا".

كما تطرقت هالة صدقي لأهمية المهرجانات السينمائية، مؤكدة أنها ليست مجرد مناسبة اجتماعية كما يظن البعض، قائلة: "المهرجان مش خروجة، فيه ناس مش فاهمة إننا بنروح المهرجانات علشان نشارك في الندوات، ونشوف أفلام جديدة، وندعم الشباب الموهوبين، ونشوف الابتكارات الحديثة في السينما، والأفلام العالمية، مهرجان الجونة زي مهرجان الإسكندرية أو مهرجان القلعة، كل دي مهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة".