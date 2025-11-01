نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار تكشف كواليس فيلم "السادة الأفاضل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة انتصار عن كواليس مشاركتها في فيلم "السادة الأفاضل"، الذي تتعاون خلاله مع المخرج كريم الشناوي في تجربة مختلفة تمزج بين الطابعين الكوميدي والاجتماعي، في حوار خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، مؤكدة أن الجمهور على موعد مع مفاجأة في أسلوب الشناوي الفني.

تصريحات انتصار

وأعربت انتصار عن إعجابها بالرؤية الجديدة التي يقدمها المخرج من خلال الفيلم، قائلة: "انتظروا الأستاذ كريم الشناوي في ثوبه الجديد واتجاهاته الجديدة؛ اتجاهات اجتماعية، كوميدية، مختلفة تمامًا.. ولما تتفرجوا على الفيلم، هتفهموا عنه أكتر وتشوفوا اتجاهاته الكوميدية الجديدة.. إحنا كسبنا مخرج كوميديان محب للأعمال الكوميدية، ودي ما كانتش اتجاهه قبل كده".

وتحدّثت انتصار عن طبيعة الشناوي في موقع التصوير، مشبهة أسلوبه بأجواء المدرسة الودية، حيث قالت: "بحس إن هو زميلنا في الفصل، مش اللي واقف عند السبورة، ده زميلنا اللي بيقول يا جماعة دلوقتي هنلعب، دلوقتي هنهزر، دلوقتي يا جماعة نقطة نظام، عندنا امتحان مهم، أخلص المشهد وبعدين نعمل اللي أنتوا عايزينه".

وأضافت أن المخرج يتمتع بشخصية محبوبة تجعل الفريق حريصًا على إرضائه، معلقة: "إحنا بنحبه وبنخاف على زعله، لأنه محترم جدًا فمجرد ما بنحس إنه زعلان، بنتضايق من نفسنا لأننا زعلناه.. وهو ممكن يكون أصغرنا سنًا، لكنه يمتلك روحًا قيادية ومسئولية كبيرة إنه يبقى في موقع التصوير 15 شخصًا لمدة 14 ساعة، كان ذلك عبئًا عليه بصراحة".