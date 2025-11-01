نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر: "اتجوزت وأنا عندي 18 سنة.. ووالدتي محضرتش الفرح وكان عندها حق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت الفنانة آمال ماهر قلبها وتحدثت بجرأة عن تفاصيل زواجها الأول من والد نجلها عمر، مؤكدة أن التجربة جاءت بدافع الاندفاع وقلة الخبرة لصغر سنها في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في معارضة شديدة من أسرتها، لدرجة أن والدتها رفضت حضور حفل الزفاف، وأشارت إلى أنها وجدت نفسها بعد الانفصال في عمر صغير، تتحمل مسؤولية تربية طفل بمفردها، بمساندة عائلتها.

تصريحات آمال ماهر

وقالت آمال ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العثور على حب حقيقي غير مشروط ليس أمرًا سهلًا، موضحة: "مش من السهل تلاقي حد يحبك لـ ذاتك، ولو اتخذلت في الحب بيبقى تحصيل حاصل، وتزوجت وأنا عندي 18 سنة، وفرق العمر بينا كان 16 سنة، كان زواج اندفاع، وأهلي عارضوا جدًا ووالدتي محضرتش الفرح وأكيد كان عندها حق، واتطلقت وأنا طفلة شايلة طفل".

وتوقفت آمال عند الدور الذي لعبه نجلها في حياتها، والذي اعتبرته سببًا رئيسيًا في نضجها وبقائها على الطريق الصحيح، معلقة: "عمر ابني مسؤوليته عندي خلتني أدور على كيان آمال، أنا كنت عايشة اليوم بيومه ومن غير مسؤوليات، وكنت بقول يا رب أنت ليه ادتني المسؤولية دي؟ وعرفت بعد 21 سنة أن ده علشان أحافظ على نفسي وأبقى آمال اللي أنتوا عارفينها، وأحس إن فيه حاجة بحبها أكتر من نفسي أعيش لها ومتجرش لأي طريق مش مظبوط، أحب أبقى كيان ابني يفتخر بيه، ابني كان المنقذ والبوصلة، أنا ملحقتش أعيش طفولتي وماليش ذكريات في طفولتي من غيره".

وخلال حديثها عن طريقة تربيتها لعمر، اعترفت آمال ماهر بأن التجربة لم تكن سهلة، خاصة مع كونه طفلًا مدللًا نشأ في بيت عائلة، مضيفة: "عمر ابني كان طفل مُدلل وعايش في بيت عائلة فكلمتي مبتمشيش، وكنت ضد فكرة الضرب وأقول لا يمكن أضرب ابني، وأنا كسرت القاعدة وكنت بضربه علشان كلامي يمشي وهو مكنش سهل، وكان مٌتعب دراسيًا جدًا وغيرنا مدارس كتير وشقيت معاه علشان يوصل لمرحلة أنه يدخل جامعة في لندن".

كما عبرت آمال ماهر عن احترامها لوالد نجلها رغم الخلافات التي مرت بينهما بعد الانفصال، قائلة: "كان في مشاكل على حضانة عمر ولكن وصلنا لـ اتفاق وتحملت أنا المسؤولية، بس أنا بكن كل الاحترام لـ والد عمر علشان عمر موجود وهو حاجة كبيرة أوي بالنسبة ليا".

