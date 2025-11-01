نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة: أعداء الفن ليسوا المنافسين بل من يرون أن الفن يتعارض مع مصالحهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج عمرو سلامة رسالة غير مباشرة حول أعداء مهنة الفن، مؤكدًا أنهم ليسوا من المنافسين في المهنة، بل هم الأشخاص الذين يرون أن الفن يتعارض مع مصالحهم، وكتب عمرو سلامة عبر حسابه بفيسبوك: “فيه ناس ومواقف بشوفها بتحسسني إن مقولة 'عدوك ابن كارك' مش دقيقة، بالعكس ساعات كثير اللي داعمك ومساعدك وحامي ظهرك هو ابن كارك”.

وأضاف سلامة: "عدونا الحقيقي اللي مستتفه كارنا وبيحاربنا عشان شايف إن الكار بيفضحه أو بيخسره أو متعارض مع مصالحه الدنيئة." ويبدو أن رسالة عمرو سلامة تهدف إلى التأكيد على أن الدعم والمساندة في مهنة الفن غالبًا ما تأتي من داخل المهنة نفسها، وأن الأعداء الحقيقيين هم من يرون أن الفن يتعارض مع مصالحهم الشخصية.

آخر أعمال عمرو سلامة

كان قد عاد المخرج عمرو سلامة إلى الشاشة بمسلسل "ساعته وتاريخه 2" الذي عُرض في فبراير 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا. ويُعتبر هذا العمل آخر أعمال عمرو سلامة، حيث يعمل حاليًا على فيلم "شمس الزناتي" مع الفنان محمد إمام، وهو فيلم صعب وتحضيره معقد.