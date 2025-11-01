فن ومشاهير

لهذا السبب.. كارولين عزمي تتصدر تريند "جوجل"

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كارولين بأحد الأماكن العامة مرتدية فستان تايجر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

 

آخر أعمال كارولين عزمي

 

يذكر آن آخر أعمال كارولين عزمي هو مشاركته في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي، رمضان الماضي 2025.

 

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

 

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

