منذر رياحنه يهنئ مصر بافتتاح أضخم متحف للحضارة المصرية القديمة

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان الأردني منذر رياحنه عن فخره واعتزازه بمصر، بعد افتتاح أضخم متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم، موجهًا تهنئة خاصة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور منذر رياحنه:



ونشر رياحنه رسالة مؤثرة قال فيها:

"بكل فخر ومحبة، أبارك لمصر الغالية.. بلد التاريخ والعراقة، على افتتاح أضخم متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم.. مصر دايمًا بتثبت إنها مش بس بلد الحضارة، هي كتبت أول فصول التاريخ وصنعت أول معنى للجمال والخلود

إنجاز يرفع الرأس ويزيدنا اعتزازًا بهي الأرض اللي علّمت الدنيا معنى الخلود

وتفاعل متابعو الفنان منذر رياحنه بشكل واسع مع التهنئة، معبّرين عن تقديرهم الكبير لحبه الصادق لمصر وشعبها، مؤكدين أن كلماته تعكس روحًا عربية أصيلة تعتز بالحضارة والإنجاز.

ويُذكر أن الفنان منذر رياحنه يملك قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي بعد مشاركته في العديد من الأعمال المصرية الناجحة.