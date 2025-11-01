نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة التاريخ.. هنا شيحة تشعل السوشيال بإطلالة من قلب الحضارة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الفخر والانبهار، حرصت الفنانة هنا شيحة على التعبير عن إعجابها الشديد بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُقام اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد ضخم من الملوك والرؤساء وقادة العالم، في حدث ثقافي هو الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

ونشرت هنا شيحة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور المبهرة التي أبدعها الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بإطلالة تحمل روح الحضارة المصرية القديمة، وعلّقت بكلمات تحمل فخرًا وعشقًا للتاريخ.

وكتبت هنا شيحة: «حين يتنفس التراث… يتوقف الزمن، أقف في قلب التاريخ، حيث يُنحت الأبد في الحجر، ويتدفق الجمال من ضوء الحضارة إلى روح الحاضر، المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح، بل روح مصر التي تعود للحياة من جديد، جسر بين الماضي والمستقبل، بين ما كان وما سيبقى خالدًا للأبد».

تفاصيل حفل الافتتاح الأسطوري:

يقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الملوك والرؤساء العرب والأجانب.

ويستمر الحفل لمدة ساعة ونصف، تتخلله عروض فنية واستعراضية تسلط الضوء على عراقة الحضارة المصرية، يعقبها جولة خاصة لكبار الضيوف داخل أروقة المتحف التي تحتضن كنوز الفراعنة.

فتح الأبواب أمام الجمهور:

من المقرر أن يُفتح المتحف رسميًا للزوار اعتبارًا من الاثنين 4 نوفمبر 2025، ليبدأ فصل جديد في رحلة مصر الحضارية أمام العالم.

إجازة رسمية للاحتفاء بالحدث العالمي:

وفي لفتة رمزية للاحتفاء بهذا الإنجاز، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الأول من نوفمبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، تقديرًا لهذا الحدث التاريخي الذي يضع مصر في قلب الخريطة الثقافية العالمية.