فن ومشاهير

كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة

0 نشر
0 تبليغ

  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 1/6
  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 2/6
  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 3/6
  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 4/6
  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 5/6
  • كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات من القلب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها برسالة مليانة حب ودعابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة مليئة بالحب والدفء، احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بذكرى زواجها من النجم حسن الرداد بطريقة عفوية ومليئة بالمشاعر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

0f67f033bd.jpg
28ae7106ed.jpg
8cb3ce6cdf.jpg
6075b4acae.jpg
3d2ae79552.jpg

إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها 

شاركت إيمي جمهورها مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها في لحظاتهما السعيدة والمميزة، لتعبّر من خلالها عن امتنانها وسعادتها بالشريك الذي اختاره قلبها.

رسالة ايمي لـ حسن 

وخطفت النجمة الأنظار بتعليقها الطريف والمليء بالعاطفة، حيث كتبت: "كل عيد جواز وانت طيب يا أطيب وألذ وأحن أب وأجدع زوج، أنا من غيرك هكون في الكنافة، وربنا يطول في عمرك ويخليك لينا."

تفاعل الجمهور 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور إيمي، مؤكدين على جمال العلاقة التي تجمع الثنائي، ومشيدين بخفة دمها التي لا تفارقها حتى في أكثر لحظاتها رومانسية.

غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة 

سبق، كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم عن المهرجان هذا العام، موضحًا أنها فضّلت البقاء في القاهرة للاهتمام بالأبناء وتربيتهم، مؤكدًا دعمها الدائم له رغم غيابها عن الأضواء في الوقت الحالي.

اخر اعمال إيمي سمير غانم

وكان اخر اعمال إيمي سمير غانم هو مسلسل "عقبال عندكوا" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي ومكون من 15 حلقة من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وريهام الشنواني وعلاء مرسي (ضيف شرف)، وكذلك خديجة أحمد فؤاد، وقدم سلسلة حلقات كوميدية بقصص منفصلة، وعرض كل قصة على مدار حلقتين، وجسدت إيمي شخصية زوجته خلال الأحداث، بمشاهد تعتمد على كوميديا الموقف.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا