سيمون توجه رسالة مؤثرة عبر «فيس بوك»: الاعتدال طريق الهدوء والاتزان في الحياة

أثارت الفنانة سيمون اهتمام جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك منشورًا عبّرت فيه عن رؤيتها المتزنة للحياة، مؤكدة أن الاعتدال في مختلف جوانب السلوك والفكر هو السبيل الحقيقي للهدوء الداخلي والاتزان الدائم.

وقالت سيمون في منشورها: "أظن أن الاعتدال في كل شيء يجعل الإنسان في هدوء واتزان دائم، سواء في الآراء أو الأفكار أو الشكل والمنهجية العامة، والعمل برقي واحترام، فالحياة تمضي والأيام تعدي، والأهم عدم التعصب والعصبية والصوت العالي، بل الذوق الدائم واللياقة في طرح كل شيء وأي شيء."

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بما اعتبروه رسالة إنسانية عميقة تعبّر عن نضج فكري ورؤية متوازنة في زمن يطغى عليه التسرع والانفعال. ورأى عدد من المعلقين أن كلمات سيمون تعكس شخصيتها المعروفة بالهدوء والرقي، سواء في تعاملها الفني أو الإنساني.

تُعرف الفنانة سيمون منذ بداياتها بميلها إلى التعبير عن قيم الاحترام والتهذيب والوعي الاجتماعي من خلال كلماتها ومواقفها، سواء في أعمالها الفنية أو منشوراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وغالبًا ما تنشر رسائل تحمل بعدًا فلسفيًا وإنسانيًا، تدعو فيها إلى التفكير الهادئ وتقبّل الآخر، بعيدًا عن التعصب والجدل غير المفيد.

ويأتي منشورها الأخير ليؤكد على أهمية الاعتدال كقيمة إنسانية لا ترتبط فقط بالسلوك اليومي، بل تمتد لتشمل الفكر، والمظهر، والمنهجية العامة في العمل والحياة. كما يعكس رؤية الفنانة التي ترى أن الاتزان هو جوهر الرقي الإنساني، وأن الذوق واللياقة في الحوار هما مفتاح التواصل الحقيقي بين الناس.

بهذا الطرح، تثبت سيمون مرة أخرى أن حضورها لا يقتصر على الفن، بل يمتد ليشمل نشر الوعي والتهذيب الثقافي، مقدّمة نموذجًا راقيًا للفنان الذي يجمع بين الإبداع والفكر.