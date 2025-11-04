نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يكتب فصلًا جديدًا في "المداح 6" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انضم الفنان علاء مرسي رسميًا إلى فريق عمل الجزء السادس من مسلسل المداح، ليكون أحد الأسماء الجديدة التي تضيف بعدًا فنيًا مختلفًا للعمل، الذي يستعد الفنان حمادة هلال لتصويره قريبًا، بإشراف الإخراج لأحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال.

ويأتي اختيار علاء مرسي بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا في الموسم الرمضاني، من خلال دوره في مسلسل إش إش، حيث أثبت قدرته على تقديم شخصيات معقدة ومؤثرة، وهو ما يترقب صناع العمل أن يضيفه في المداح 6.

كما انضم إلى العمل أيضًا الفنان مفيد عاشور، فيما تستمر الشركة المنتجة في التفاوض مع باقي الأبطال، استعدادًا للإعلان عن فريق العمل الكامل وبدء التصوير.

ويعد هذا الانضمام خطوة مهمة في تأكيد التجديد الفني للجزء الجديد، الذي من المتوقع أن يقدم مفاجآت ووجهات جديدة للأحداث، مع الحفاظ على روح الدراما والإثارة التي اعتاد عليها جمهور السلسلة.

