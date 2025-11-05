عمر كمال يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "رهان كسبان" بعنوان "اتغيرتي ومشيتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب عمر كمال، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "رهان كسبان"، وجاءت الأغنية بعنوان "اتغيرتي ومشيتي".

عمر كمال يطرح أغنية “اتغيرتي ومشيتي”

واغنية “اتغيرتي ومشيتي” من كلمات وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والڤيديو كليب من إخراج ساندي.

الأغنية تحمل طابعًا دراميًا يعكس مشاعر الفقد والخذلان بعد انتهاء علاقة حب، ويقدمها عمر كمال بصوتٍ مليء بالإحساس، في خطوة جديدة بعيدًا عن نمط المهرجانات والشعبي.

صناع الألبوم

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، ويتعاون فيه عمر كمال مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم: مدين، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، محمد يحيى، تامر حسين، عزيز الشافعي، أمين نبيل، ورامي جمال.

كواليس الألبوم

ويُعد هذا الألبوم ثمرة مجهود ضخم وتحضيرات مكثفة بذلها عمر كمال، على مدار الشهور الماضية، حيث قام بتصوير جميع أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ليقدّم تجربة بصرية وموسيقية متكاملة تعكس التطور الفني الكبير في مشواره.

ومن المقرر أن يطرح عمر كمال باقي أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة تباعًا، وسط حالة من الترقب بين جمهوره الذي ينتظر رؤية الشكل الجديد الذي يظهر به من خلال "رهان كسبان".