لأول مرة معا.. زيد خالد وأحمد ضياء.. يطرحان "خاتم" أولى أغنيات مينى ألبوم "سهر الليالى"

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ كل من الفنان الأردنى زيد خالد، والفنان السورى أحمد ضياء، أولى خطواتهما الفنية معا بطرح اليوم على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، أغنية "خاتم" كلمات زيد خالد، وألحان زيد وضياء، وتوزيع موسيقى أحمد ضياء، وهى أولى أغنيات المينى ألبوم الجديد "سهر الليالى"، بالتعاون مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



قدم كلا من زيد وضياء أغنية "خاتم" لأول مرة فى حفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة، ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا وإعجاب من الجمهور.

برز الفنان الأردني زيد خالد المقيم في القاهرة، بعالم الموسيقى العربية عن طريق تقديمه لأعمال موسيقى البوب العربية برؤية جديدة، فقدم ألبومه الأول "طيارات وسيارات" الذي مزج فيه بين الغناء المعدل آليًا بتقنية "الأوتو تيون" والإيقاعات الإلكترونية البديلة، وأيضا قدم ألبومه الثانى "أحلى أيام حياتى"، ومزج فيه ألوان موسيقة متنوعة، منها الروك والآر أند بي، ومؤخرا وقدم اغنيتين جديدتين بلون الراى وموسيقى بلاد الشام.

صداقة زيد خالد وأحمد ضياء

صرح زيد خالد أن حبه للموسيقى جعله يتجه للغناء وكتابة الكلمات وأيضا التلحين، وأشار بقوله: جمعتنى الصداقة بـــ أحمد ضياء منذ عام 2020، وأعجبت جدا برؤيته الموسيقية، وتشاركنا فى العديد من الأفكار وأيضا اختيار أغنيات مينى البوم "سهر الليالى"، وتلاقت أفكارنا على أن تكون موسيقاه أقرب إلى البوب العربى القديم، وأغنياته عن الأفراح والرقص والحب، ونتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب الجمهور.



نبذة عن الفنان أحمد ضياء

وبدا الفنان أحمد ضياء حياته الفنية كموزع موسيقى، وفاجأ الجميع بتوزيع أغنية "أنا حرة" للنجمة الكبيرة أصالة، وأثبت أنه موزع متميز للغاية من خلال توزيعه لهذه الأغنية الدرامية الدسمة، ثم قام أيضا بتوزيع أغنيتين لها هما "أصحاب الأرض" وبحبك قوى"، كما برز فى مشاركة تلحين وتوزيع أغنيات ألبوم "مش بالكلام" للمطرب إدريسى، ومؤخرا بدأ أحمد ضياء فى الإتجاه إلى الغناء.



اغاني ألبوم "سهر الليالى"

أعلن أحمد ضياء نجل الملحن الكبير محمد ضياء أن المينى ألبوم "سهر الليالى" يضم 5 أغنيات متنوعة، كلها أغانى تتحدث عن الأفراح والأعياد والحب، والمناسبات السعيدة، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على مدار كل أسبوعين أغنية.



وأضاف أحمد: بالطبع حرصت على أخذ رأى والدى الملحن محمد ضياء، فى أغنيات المينى البوم، وأعجب بها ورحب جدا بالفكرة، وبالشكل الموسيقى، وأؤكد أننى سعيد جدا بتجربة الغناء، مع صديقى الفنان الموهوب زيد خالد، فقد كنا ننتظر الوقت المناسب لتقديم أفكارنا الفنية.

كلمات اغنية "خاتم":

و انا من ال٦ عليكي برن

ما بتسأل عني ليه

بتسرق من تمي اللحن

طب قولي اغني ايه

اعطينا يا حلوه اذن

تعي والقينا أو انا اجيلك

خاتم بإيدك

كنت شفت امبارح الك صورة

لساتك أمورة

و كل صحابك كانو حواليك

و لسا عينيكي فزورة

مبسوطة ومكسورة

و كالمي لسا كله عليك

و لسا بيقتلني الشوق

مستني أشوفك فوق

لو مش معايا دي مش نهايا

و لسا ضايل صوت

كم مره بيومي بموت

بس كله يهون وانت معايا

و انا من ال٦ عليكي برن

ما بتسأل عني ليه

بتسرق من تمي اللحن

طب قولي اغني ايه

اعطينا يا حلوه اذن

تعي والقينا أو انا اجيلك

خاتم بإيدك