جينيفر لورانس تفجر مفاجأة العام: تعاون غير متوقع مع إيما ستون في فيلم جريء عن أسطورة “ميس بيجي”

أشعلت النجمة العالمية جينيفر لورانس مواقع التواصل ومتابعي الفن حول العالم بعد إعلانها المفاجئ عن تعاونها المنتظر مع صديقتها المقربة إيما ستون في مشروع سينمائي جديد تدور فكرته حول الشخصية الأسطورية “ميس بيجي”، إحدى أشهر رموز برنامج The Muppet Show التي ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة الأجيال.

لورانس كشفت الخبر خلال ظهورها في بودكاست Las Culturistas مع الثنائي الكوميدي مات روجرز وبوين يانغ، حيث قالت بابتسامة مازحة: "ربما لا يُسمح لي بالكشف هذا بعد... لكن إيما ستون وأنا نعمل على فيلم عن ميس بيجي، والكاتب الرائع كول إيسكولا يتولى كتابة النص."

وأضافت لورانس بروحها المرحة: "أظن أننا سنظهر معًا في الفيلم، من الغريب أننا لم نعمل من قبل رغم صداقتنا الطويلة."

المشروع الجديد يكتبه المبدع كول إيسكولا، مؤلف العمل المسرحي الشهير Oh Mary، ويُتوقع أن يقدم معالجة غير تقليدية لقصة “ميس بيجي” التي عُرفت بشخصيتها الجريئة وأناقتها المبهرة وعباراتها الشهيرة مثل “moi” و“vous”.

ويُعد الفيلم من أكثر المشاريع التي تثير حماس هوليوود هذا العام، إذ يجمع بين نجمتين من الصف الأول تمتلكان كاريزما طاغية وتاريخًا حافلًا بالأدوار المميزة، في عمل يُنتظر أن يكون مزيجًا من الكوميديا والحنين والعاطفة.

الجمهور من جانبه تفاعل بقوة مع الإعلان، معتبرين أن لقاء لورانس وستون في فيلم واحد هو "حلم هوليوودي يتحقق"، فيما يترقب عشاق السينما التفاصيل الرسمية وموعد انطلاق التصوير.