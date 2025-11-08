وفاة إكلينيكية وتدخل عاجل لإنعاشه.. تحسن نسبي في حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا. وأكدت أسرته أن الليثي مرّ بلحظات حرجة بعد توقف قلبه لثوانٍ ووفاته إكلينيكيًا، قبل أن يتم إنعاشه بواسطة الفريق الطبي ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن نسبيًا في الساعات الأخيرة.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي نُقل إليه الفنان الشعبي عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، ما استدعى وضعه تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، وسط محاولات مستمرة من الفريق الطبي للحفاظ على استقرار حالته. وأوضحت التقارير أن الليثي خضع لتدخل طبي عاجل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وضيق شديد في التنفس، مما استوجب تركيب أنبوب تنفس صناعي (Intubation).

يُذكر أن آخر ظهور للفنان إسماعيل الليثي كان خلال إحيائه حفل زفاف بمحافظة أسيوط،

يُذكر أن آخر ظهور للفنان إسماعيل الليثي كان خلال إحيائه حفل زفاف بمحافظة أسيوط، قبل ساعات من وقوع الحادث الذي صدم جمهوره ومحبيه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات كثيرة بالشفاء له، متمنين عودته قريبًا إلى فنه وجمهوره بعد تجاوزه لهذه الأزمة الصحية الصعبة.