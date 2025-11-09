غريزمان يمنح أتلتيكو نقاط ليفانتي
قاد أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ليفانتي 3-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أدريان دي لا فوينتي، بالخطأ في مرمى فريقه، وأنطوان غريزمان (هدفين) في الدقائق (13، 61، 80)، فيما أحرز مانويل سانشيس هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة (21).
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي سيلتقي اليوم الأحد مع سلتا فيغو.
في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز جيرونا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وإشبيلية على أوساسونا بالنتيجة ذاتها.
