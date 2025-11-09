سندرلاند يوقف قطار أرسنال

سندرلاند يوقف قطار أرسنالتوقفت سلسلة انتصارات أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل سندرلاند هدف التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع مساء السبت.

سجل بوكايو ساكا، وولياندرو تروسارد ثنائية أرسنال في الدقيقتين (54 و74)، فيما سجل دانيال بالارد، وبريان بروبي ثنائية سندرلاند في الدقيقتين (36 و90+4).

وبهذه النتيجة، فرط أرسنال في نقطتين ثمينتين، ورفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما سندرلاند فقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بعد ثلاث تعادلات وثلاثة انتصارات منذ بداية الموسم الجاري، ليظل في المركز الثالث برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، والذي سيلتقي مع ليفربول غدا الأحد.

وفي باقي مباريات الجولة الـ11، فاز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة (3-2)، وإيفرتون على فولهام بهدفين دون رد، وتعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما.