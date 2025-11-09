نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مشاركة واسعة للجالية المصرية في انتخابات النواب 2025 بواشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاركة واسعة للجالية المصرية في انتخابات النواب 2025 بواشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، في أجواء احتفالية منظمة وانسيابية عالية.

توافد الناخبين على السفارة والقنصليات

رصد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، رامي جبر، حضورًا كثيفًا للناخبين منذ الصباح الباكر، مستفيدين من كون اليوم يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة. فقد خصص كثير من المصريين هذا اليوم للذهاب إلى مقر السفارة المصرية في واشنطن، وكذلك إلى القنصليات المصرية في عدد من الولايات الأمريكية، للإدلاء بأصواتهم.

وأكد جبر أن الأجواء داخل مقر السفارة اتسمت بالتنظيم والانسيابية رغم كثافة الأعداد، مشيرًا إلى أن عملية التصويت كانت سريعة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة لكل ناخب.

تسهيلات الموظفين ودعم العملية الانتخابية

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الموظفين بالسفارة قدموا كافة التسهيلات للناخبين، من خلال شرح خطوات التصويت بالتفصيل ومساعدة بعضهم في تعبئة بطاقات الاقتراع، الأمر الذي ساهم في سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي معوقات.

وأشار إلى حرص الناخبين على المشاركة، حيث قطع البعض مسافات طويلة للوصول إلى مقر السفارة، بينما حضرت العديد من الأسر بكامل أفرادها، لتعكس روح الانتماء للوطن رغم البعد الجغرافي.

مشاركة الأجيال الشابة

لفت رامي جبر إلى مشاركة أجيال شابة وُلدت في الولايات المتحدة وتحمل الجنسية الأمريكية، حيث جاءت برفقة ذويها لتتعرف على إجراءات التصويت وتفاصيل العملية الانتخابية، مما يعكس حرص الجالية على غرس قيم المشاركة الوطنية لدى الأبناء.

الأجواء الاحتفالية والدلالة الوطنية

رصد مراسل القاهرة الإخبارية مشهدًا يعكس الاحتفال بالهوية المصرية داخل قلب العاصمة الأمريكية، حيث كانت مشاركة المواطنين بمثابة احتفال مصري يعكس وعي الجالية وحرصها على دعم العملية الديمقراطية في مصر، وتعزيز الروح الوطنية بين أفراد الجالية.

رابط الفيديو

يمكن متابعة الانتخابات خلال هذا الرابط: فيديو مشاركة المصريين في انتخابات الخارج