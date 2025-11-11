نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تكشف تفاصيل صادمة من حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعرض الليلة السبت، حلقة جديدة من برنامج "On The Road" يقدمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC، وتستضيف الحلقة النجمة الكبيرة يسرا، التي تكشف فيها عن أسرار من حياتها الشخصية ومحطات مهمة في مشوارها الفني.

يسرا تحتفل هذا العام بمرور 50عامًا على مشوارها السينمائي، وتستعيد خلال الحلقة ذكريات شكلت مراحل مهمة في حياتها، وكيف حافظت على حضورها ونجاحها طوال هذه السنوات.

تصريحات يسرا

في تصريحات مثيرة، تكشف يسرا عن فترات قاسية مرّت بها خلال حياتها، قائلة: "عدت عليا فترات صعبة قوي وحزن كتير جدًا عبر حياتي، وكنت فاكرة عمري ما هتكلم عنها، وكنت متصورة إنها ممكن تكسرني، بس الحقيقة إرادتك هي اللي بتحكم، ولو اخترت إنك ما تتكسرش مش هتتكسر".

وتشير يسرا إلى أن التجارب الصعبة كانت جزءًا من صناعتها كإنسانة وفنانة، وأن القوة والإرادة هما ما يصنعان الاستمرار. الحلقة تُعرض الليلة السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.