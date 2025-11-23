نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الفريق أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي سوف يجري أشعة على العضلة الضامة خلال الساعات القادمة لمزيد من الاطمئنان على حالته الطبية، وتقييم موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وفاز الأهلي على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة ٤-١، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.