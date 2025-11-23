نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: الفوز يمنحنا دفعة قوية في البطولة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات القادمة في البطولة الإفريقية.

وأكد زيزو أن لاعبي الأهلي تأقلموا بشكل مميز مع طريقة لعب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، كما أن جميع اللاعبين كانوا في حالة بدنية وفنية رائعة أمام الشبيبة، ونجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية سيبني الأهلي عليها كثيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار زيزو إلى أنه كان يشعر ببعض الآلام الخفيفة رغم تعافيه من الإصابة إلا أنه لعب طوال 80 دقيقة بشكل جيد، وسيتابع حالته مع طبيب الفريق.

واختتم زيزو حديثه مؤكدًا على أن مواجهة شبيبة القبائل كانت صعبة إلا أن خبرات لاعبي الفريق حسمت الأمور، وشدد على أن المجموعة التي يقع بها الأهلي هي الأصعب بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إلا أن الفريق لديه إصرار كبير على تحقيق نتائج مميزة ومواصلة المشوار للمنافسة على البطولة، وأنه سيغلق ملف مباراة الشبيبة ويبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام الجيش الملكي.

