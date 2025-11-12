أيتن عامر تتعرض لإصابة في عينها أثناء تصوير مسلسلها الجديد “كلهم بيحبوا مودي”

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرضت الفنانة أيتن عامر لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث أصاب أحد المقذوفات المستخدمة في مشهد حفل زفاف عينها بشكل مباشر، مما تسبب في كدمة، وتم علاجها طبياً مع توصية بالراحة لمدة أسبوع وعدم التعرض للضوء الشديد.

وأكدت مصادر طبية أن أيتن خضعت للفحوصات اللازمة بعد الحادث، وتلقت الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم، مشيرة إلى استقرار حالتها مع اتباع تعليمات الطبيب.

من جانبها، نشرت أيتن عامر مقطع فيديو من فيلم “إتش دبور” علقت عليه “أه يا عيني”، في إشارة خفيفة لموقف الإصابة، وواصلت متابعيها على وسائل التواصل الاطمئنان على حالتها.

ويشارك أيتن عامر في مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” أمام النجم ياسر جلال، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم بينهم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

يُذكر أن المسلسل في مراحل التحضير النهائية للتصوير استعدادًا لعرضه خلال رمضان 2026.