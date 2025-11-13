نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد من تأليف مريم نعوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت النجمة جومانا مراد الأنظار بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تألقت بفستان فاخر جمع بين الأناقة والرقي والفخامة، بتصميم مميز من اللونين الأحمر والأسود، ليمنحها حضورًا لافتًا وسط نجوم المهرجان وعدسات المصورين.

تصريحات جومانا مراد



وخلال تصريحاتها على هامش الافتتاح، كشفت جومانا مراد عن استعدادها لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، قائلة: "بحضر أكتر من عمل جديد الفترة دي، وهشارك في رمضان 2026 بمسلسل 15 حلقة، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي".

وأضافت جومانا مراد أنها تحلم بتجسيد شخصية شجرة الدر في عمل فني ضخم، موضحة أن ما يجذبها للمشاركة في أي عمل هو جودة النص وقدرته على تحريك مشاعرها من الداخل، مؤكدة أنه لا بد أن يكون الورق جديدًا ويحرك شيئًا بداخلها ويستفزها فنيًا.

كما أعلنت جومانا مراد عن استعدادها لخوض تجربة مسرحية جديدة ضمن موسم الرياض، مؤكدة أن المسرح يمثل لها تحديًا خاصًا، مضيفة بابتسامة: "عندي مسرحية في موسم الرياض، وأنا بخاف من الحسد، لأن الطاقة السلبية ممكن تأثر على النجاح".

وتحدثت جومانا مراد عن عشقها للغة العربية الفصحى، مشيرة إلى أنها تحب التحدث بها بطريقة قريبة من الجمهور،مضيفة: "بحب الحديث باللغة العربية الفصحى، فهي جميلة جدًا لو اتقدمت بشكل بسيط وسلس".

واختتمت جومانا مراد حديثها بالتعبير عن حبها الكبير للسينما منذ الصغر، قائلة: "بحب السينما من وأنا طفلة.. كنت بروح السينما دايمًا، وهي بالنسبة لي عشق كبير مش مجرد مهنة".