الرياض - كتبت رنا صلاح - عند دخول النساء إلى سن الثلاثينيات، يحدث لهن تغييرات كبيرة في نمط حياتهن وتغذيتهن، لتزايد احتياجات الجسم الغذائية بشكل كبير، وتوجد الكثير من العوامل التي تحتاج إعادة هيكلة نظامهن الغذائي ونمط حياتهن، ويرجع ذلك إلى التقلبات الهرمونية، وانخفاض كثافة العظام، وتباطؤ عملية الأيض، وزيادة مستويات التوتر، وذلك وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

لماذا العلاج بالحليب؟

لهذا السبب يجب على النساء فوق سن الثلاثين تناول التمر باللبن

يساعد شرب الحليب خاصة الدافئ قبل النوم على تعزيز صحتك بشكل كبير، وينصح النساء فوق سن الثلاثين بإدراج الحليب في نظامهن الغذائي قبل النوم لما له من فوائد عديدة، وتزداد هذه الفوائد عند إضافة التمر المنقوع وخلطه مع الحليب.

فوائد مشروب الحليب مع التمر بعد سن الثلاثين

وهناك عدة فوائد مذهلة لمشروب الحليب مع التمر خاصةً بعد سن الثلاثين للسيدات وهي كالتالي:

يقوي ويمنع فقدان العظام المبكر

بعد سن الثلاثين، يبدأ مخزون الكالسيوم في أجسام معظم النساء بالتناقص، ويحدث ذلك بشكل خاص نتيجة التغيرات الهرمونية، وعلى الرغم من ذلك، فإن شرب التمر المنقوع في الحليب يعزز النظام الغذائي بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، حيث إن التمر غني بهذين المعدنين، وعند دمجه مع الكالسيوم الموجود في الحليب، يساهم في تقوية العظام والوقاية من العلامات المبكرة لهشاشة العظام، كما أن تناوله بانتظام يعزز صحة المفاصل، ويحافظ على كثافة العظام وقوة العضلات.

يعزز مستويات الحديد ويمنع التعب

مع التقدم في العمر، تعاني الكثير من النساء من انخفاض مستويات الطاقة، والتعب، والدوار، أو الضعف، بسبب نقص الحديد أو فقر الدم، ويعد التمر مصدرًا طبيعيًا للحديد وحمض الفوليك المهمين لإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحي، مما يرفع مستويات الهيموجلوبين، كما أن نقع التمر يزيد من التوافر الحيوي للحديد، وعند مزجه مع الحليب الدافئ يتحسن امتصاصه، وبالتالي فإنه علاج فعال لانخفاض الطاقة وضعف القدرة على التحمل.

يوازن الهرمونات ويخفف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية

يساعد تناول هذا المزيج كل ليلة على تحسين التوازن الهرموني، إذ يحتوي التمر على فيتويستروجينات، وهي مركبات نباتية تحاكي هرمون الإستروجين في الجسم، وبالتالي يساعد على تنظيم الاختلالات الهرمونية، ويستفيد من ذلك بشكل خاص النساء اللواتي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، أو متلازمة ما قبل الحيض، أو تقلبات المزاج، كما أن دفء الحليب يهدئ الجهاز العصبي ويقلل من التوتر والقلق والتقلبات العاطفية الشائعة قبل الدورة الشهرية.

يعزز النوم وصحة الأمعاء

كما يحتوي التمر على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم في تعزيز الاسترخاء ويساعد على إنتاج السيروتونين، وبالتالي فإن حليب التمر المنقوع مشروب طبيعي محفز على النوم، ويساعد شربه ليلاً في تحسين جودة النوم، ويهدئ العقل، ويساهم في تعزيز الهضم، في حين تساعد الألياف الغذائية في التمر على تحريك الأمعاء بسلاسة، وبالتالي يخفف الإمساك الشائع عند النساء فوق سن الثلاثين.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة

مع دخول المرأة في الثلاثينيات، يبدأ إنتاج الكولاجين في الانخفاض، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والجفاف والبهتان، ويُعتبر حليب التمر المنقوع غنيًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين A واللوتين والتانينات، التي تحارب أضرار الجذور الحرة وتدعم مرونة البشرة.

طريقة عمل حليب التمر

كل ما عليكِ فعله هو نقع 4-5 حبات تمر خالية من البذور في الماء الدافئ أو الحليب طوال الليل، ومن ثم اخلطيه في الخلاط مع قليل من الحبهان أو بذور الشمر لتحسين الطعم والاستمتاع به.