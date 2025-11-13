نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتابع بشغف عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، أخبار الفرق والمنتخبات بشكل يومي، بل على مدار الساعة، وينتظر مشجعي كرة القدم حول العالم مباريات أنديتهم ومنتخبات بلادهم في كافة أنحاء العالم.

ويقدم لكم «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، كذلك القنوات الناقلة لهذه المباريات.

تقام اليوم الخميس 8 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة، وتأتي منافسات اليوم على النحو التالي:

النرويج ضد إستونيا

الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

معلق المباراة: عبد الله الغامدي.

أذربيجان ضد ايسلندا

الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: أحمد عبده

ارمينيا ضد المجر

الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: محمد مبروكي

فرنسا ضد أوكرانيا

الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

معلق المباراة: حفيظ دراجي.

إنجلترا ضد صربيا

الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: عامر الخوذيري.

مولدوفا ضد إيطاليا

الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: محمد بركات.

أيرلندا ضد البرتغال

الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5

معلق المباراة: جواد بدة.

أندروا ضد ألبانيا

الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6

معلق المباراة: أحمد عبده

بينما تقام اليوم مباراة واحدة مرتقبة في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك في ذهاب الدور الخامس، وهي:

الإمارات ضد العراق

الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2، وقناة الكأس القطرية HD5.

معلق المباراة: عصام الشوالي وخالد الحدي.

وفي سياق متصل، تقام اليوم الخميس مباراتين في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وهم:

نيجيريا ضد الجابون

الساعة السادسة مساء اليوم.

القنوات الناقلة: أم بي سي أكشن، تطبيق شاهد

معلق المباراة: محمد حسين.

الكاميرون ضد جمهورية الكونغو

الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.

معلق المباراة: رياض الحمروني.



وعلى صعيد المباريات الودية، تقام اليوم مباراتين، وهم:

الرأس الأخضر ضد إيران

الساعة السادسة مساء اليوم.

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية.

معلق المباراة: فيصل الهندي.

الجزائر ضد زيمبابوي

الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: الجزائر الإخبارية 3

معلق المباراة: بلال بناري.